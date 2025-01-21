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  4. Квартира в новостройке EG-113 Soma Breeze is a tranquil beachfront community at the tip of Soma Bay

Квартира в новостройке EG-113 Soma Breeze is a tranquil beachfront community at the tip of Soma Bay

Сафага, Египет
от
$277,247
;
19
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27118
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Сафага

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Soma Breeze — это спокойное прибрежное сообщество на мысе Сома-Бэй, состоящее из современных малоэтажных апартаментов с панорамными видами на риф и бухту. Проект предлагает прямой доступ к пляжу, полю для гольфа, спа и клубному дому, сочетая роскошь, уединение и природную красоту.

Ключевые особенности:

  • Престижное расположение на вершине полуострова Сома-Бэй

  • Панорамные виды на риф и бухту

  • Малоэтажная современная архитектура в естественном окружении

  • Прямой доступ к пляжу, близость к полю для гольфа, спа и клубному дому

  • Автономное сообщество с уединением, роскошью и удобствами

 

Доступные объекты:
Soma Breeze предлагает восемь уникальных планировок, каждая из которых спроектирована для максимального комфорта, приватности и великолепных видов на окружающий пейзаж и отмеченное наградами гольф-поле.

  • Апартаменты с 1 спальней

 

Преимущества расположения:
Soma Breeze является частью курортного сообщества Soma Bay площадью 10 миллионов м² на побережье Красного моря в Египте.

  • 3 минуты пешком до пляжа

  • Прямой доступ к пляжу

  • 45 минут от международного аэропорта Хургады

  • 5 часов на машине от Каира

  • 4 часа на самолёте из Центральной Европы

  • 2 часа на машине от Луксора и долины Нила

 

Удобства:
Жители Soma Breeze пользуются доступом к первоклассной инфраструктуре и курортной жизни в Soma Bay.

  • Частный пляж и бассейны

  • Клубный дом с ресторанами и магазинами первой необходимости

  • Чемпионское гольф-поле Cascades (дизайн Гэри Плейера)

  • Спа и талассо Cascades

  • Центр дайвинга ORCA и домашний риф

  • Марина Soma Bay и система Dine-Around

 

Платёжный план:
Предлагается 15 % первоначального взноса, а оставшаяся сумма выплачивается в 28 равных квартальных платежах в течение 7 лет — удобный и продолжительный план оплаты по наличной цене на ваш дом мечты.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 83.0
Цена за м², USD 3,340
Цена квартиры, USD 277,247

Местонахождение на карте

Сафага, Египет

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Квартира в новостройке EG-113 Soma Breeze is a tranquil beachfront community at the tip of Soma Bay
Сафага, Египет
от
$277,247
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Застройщик
Buildix Real Estate
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