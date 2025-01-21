Квартира в новостройке EG-113 Soma Breeze is a tranquil beachfront community at the tip of Soma Bay

О проекте:
Soma Breeze — это спокойное прибрежное сообщество на мысе Сома-Бэй, состоящее из современных малоэтажных апартаментов с панорамными видами на риф и бухту. Проект предлагает прямой доступ к пляжу, полю для гольфа, спа и клубному дому, сочетая роскошь, уединение и природную красоту.
Ключевые особенности:
Престижное расположение на вершине полуострова Сома-Бэй
Панорамные виды на риф и бухту
Малоэтажная современная архитектура в естественном окружении
Прямой доступ к пляжу, близость к полю для гольфа, спа и клубному дому
Автономное сообщество с уединением, роскошью и удобствами
Доступные объекты:
Soma Breeze предлагает восемь уникальных планировок, каждая из которых спроектирована для максимального комфорта, приватности и великолепных видов на окружающий пейзаж и отмеченное наградами гольф-поле.
Апартаменты с 1 спальней
Преимущества расположения:
Soma Breeze является частью курортного сообщества Soma Bay площадью 10 миллионов м² на побережье Красного моря в Египте.
3 минуты пешком до пляжа
Прямой доступ к пляжу
45 минут от международного аэропорта Хургады
5 часов на машине от Каира
4 часа на самолёте из Центральной Европы
2 часа на машине от Луксора и долины Нила
Удобства:
Жители Soma Breeze пользуются доступом к первоклассной инфраструктуре и курортной жизни в Soma Bay.
Частный пляж и бассейны
Клубный дом с ресторанами и магазинами первой необходимости
Чемпионское гольф-поле Cascades (дизайн Гэри Плейера)
Спа и талассо Cascades
Центр дайвинга ORCA и домашний риф
Марина Soma Bay и система Dine-Around
Платёжный план:
Предлагается 15 % первоначального взноса, а оставшаяся сумма выплачивается в 28 равных квартальных платежах в течение 7 лет — удобный и продолжительный план оплаты по наличной цене на ваш дом мечты.
О нас:
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