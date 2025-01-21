Квартира в новостройке EG-113 Soma Breeze is a tranquil beachfront community at the tip of Soma Bay

О проекте:

Soma Breeze — это спокойное прибрежное сообщество на мысе Сома-Бэй, состоящее из современных малоэтажных апартаментов с панорамными видами на риф и бухту. Проект предлагает прямой доступ к пляжу, полю для гольфа, спа и клубному дому, сочетая роскошь, уединение и природную красоту.

Ключевые особенности:

Престижное расположение на вершине полуострова Сома-Бэй

Панорамные виды на риф и бухту

Малоэтажная современная архитектура в естественном окружении

Прямой доступ к пляжу, близость к полю для гольфа, спа и клубному дому

Автономное сообщество с уединением, роскошью и удобствами

Доступные объекты:

Soma Breeze предлагает восемь уникальных планировок, каждая из которых спроектирована для максимального комфорта, приватности и великолепных видов на окружающий пейзаж и отмеченное наградами гольф-поле.

Апартаменты с 1 спальней

Преимущества расположения:

Soma Breeze является частью курортного сообщества Soma Bay площадью 10 миллионов м² на побережье Красного моря в Египте.

3 минуты пешком до пляжа

Прямой доступ к пляжу

45 минут от международного аэропорта Хургады

5 часов на машине от Каира

4 часа на самолёте из Центральной Европы

2 часа на машине от Луксора и долины Нила

Удобства:

Жители Soma Breeze пользуются доступом к первоклассной инфраструктуре и курортной жизни в Soma Bay.

Частный пляж и бассейны

Клубный дом с ресторанами и магазинами первой необходимости

Чемпионское гольф-поле Cascades (дизайн Гэри Плейера)

Спа и талассо Cascades

Центр дайвинга ORCA и домашний риф

Марина Soma Bay и система Dine-Around

Платёжный план:

Предлагается 15 % первоначального взноса, а оставшаяся сумма выплачивается в 28 равных квартальных платежах в течение 7 лет — удобный и продолжительный план оплаты по наличной цене на ваш дом мечты.

О нас:

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