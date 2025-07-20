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Инвестиционная недвижимость в Героскипу, Кипр

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная Удалить
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6 объектов найдено
Инвестиционная 500 м² в Героскипу, Кипр
Инвестиционная 500 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 500 м²
Three-storey mixed-use building with residential plot for sale in Geroskipou. It comprises o…
$3,05 млн
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Инвестиционная в Героскипу, Кипр
Инвестиционная
Героскипу, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Building for sale in Geroskipou area consist of  very spacious 6 three bedroom apartments. E…
$697,486
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Инвестиционная 982 м² в Героскипу, Кипр
Инвестиционная 982 м²
Героскипу, Кипр
Количество спален 26
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 982 м²
50% неразделенной доли трехэтажного жилого дома в Героскипу. Здание состоит из 12 квартир, п…
$468,265
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Инвестиционная 660 м² в Героскипу, Кипр
Инвестиционная 660 м²
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 660 м²
Трехэтажное здание смешанного назначения в Героскипу. Всего он состоит из 7 единиц. Магазин …
$1,05 млн
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Инвестиционная 530 м² в Героскипу, Кипр
Инвестиционная 530 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 530 м²
Comercial building for sale in Geroskipou on the main road. Just a minute away from the Debe…
$1,31 млн
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Инвестиционная 2 335 м² в Героскипу, Кипр
Инвестиционная 2 335 м²
Героскипу, Кипр
Количество спален 33
Кол-во ванных комнат 33
Площадь 2 335 м²
Этот проект расположен на набережной пляжа Героскипу в Пафосе, восходящем и предстоящем райо…
$20,67 млн
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