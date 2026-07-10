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Долгосрочная аренда домов около гольф-клуба в Tserkezoi Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Дом 2 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Дом 2 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Опыт современного проживания в престижном гольф-курорте Лимассол Гринс с этим элегантным 2-к…
$4,570
в месяц
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Параметры недвижимости в Tserkezoi Municipality, Кипр

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