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Земельные участки в Tseri, Кипр

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Tseri, Кипр
Земельные участки 1 комната
Tseri, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2221 кв.м. В Никосии
€225,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Tseri, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tseri, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2221 кв.м. В Никосии
€225,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Tseri, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tseri, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16024 кв.м. В Никосии
€950,000
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