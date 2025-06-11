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Дома в Tseri, Кипр

8 объектов найдено
Дом 5 спален в Tseri, Кипр
Дом 5 спален
Tseri, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Contemporary five bedroom house located in Tseri close to many amenities and services. The …
$566,707
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Дом 4 спальни в Tseri, Кипр
Дом 4 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
House of 4 bedrooms built in 2003 is for sale in Tseri. It consists of 200sq.m. interior, 10…
$399,739
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Дом 3 спальни в Tseri, Кипр
Дом 3 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
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$282,264
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Дом 4 спальни в Tseri, Кипр
Дом 4 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 600 м²
The villa located  on a hill at Tseri municipality. The ground floor comprises of a kitchen…
$4,44 млн
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Дом 3 спальни в Tseri, Кипр
Дом 3 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
A share (83.8%) of an incomplete residential development in Tseri. The corresponding share o…
$479,686
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Дом 4 спальни в Tseri, Кипр
Дом 4 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
This is a luxury villa for sale located in a quite neighborhood in Tseri. The Villa is buil…
$776,145
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Дом в Tseri, Кипр
Дом
Tseri, Кипр
Площадь 250 м²
A contemporary two-story residence in Tseri, Nicosia, boasts a swimming pool. The lower leve…
$408,683
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Дом 4 спальни в Tseri, Кипр
Дом 4 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
Four bedroom house in a quiet and attractive location of Tseri area.  The property is situat…
$498,951
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Параметры недвижимости в Tseri, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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