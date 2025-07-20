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Инвестиционная недвижимость в Tseri, Кипр

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1 объект найдено
Инвестиционная 260 м² в Tseri, Кипр
Инвестиционная 260 м²
Tseri, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Два неполных отдельно стоящих (двухэтажных) дома в тихом и сугубо жилом районе в городе Цери…
$267,354
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