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Жильё с видом на горы в Tsada, Кипр

квартиры
8
дома
41
3 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Цада, Кипр
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 121 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€430,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Цада, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Цада, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 409 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Цада, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Цада, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,45 млн

Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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