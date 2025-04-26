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Дома с бассейном в Tsada, Кипр

виллы
38
дуплексы
5
6 объектов найдено
Дом 3 спальни в Цада, Кипр
Дом 3 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
This ultra-modern architecture property makes the most of space and light at every turn. Dua…
$2,70 млн
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Дом 3 спальни в Цада, Кипр
Дом 3 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
The key component of this residence's holistic wellness concept is connecting you to nature …
$2,48 млн
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Дом 4 спальни в Цада, Кипр
Дом 4 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
This opulently modern villa is situated in the breathtaking setting of the lovely hills of T…
$2,07 млн
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Дом 2 спальни в Цада, Кипр
Дом 2 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
This Villa takes full advantage of its incredible surroundings. In addition to the unparalle…
$1,26 млн
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Дом 3 спальни в Цада, Кипр
Дом 3 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
This opulently modern villa is situated in the breathtaking setting of the lovely hills of T…
$1,70 млн
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Дом 3 спальни в Цада, Кипр
Дом 3 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
The key component of this residence's holistic wellness concept is connecting you to nature …
$2,35 млн
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Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

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с видом на море
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