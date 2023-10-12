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Квартиры с видом на море в Tsada, Кипр

двухкомнатные
5
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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Цада, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
Комнаты 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами и садами, Тсада, Кипр Предлагаются современные виллы с панорамны…
€1,90 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Цада, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Цада, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 4
Резиденция с видом на море в спокойном районе, Меса Хорио, Пафос, Кипр Предлагаются квартир…
€252,000

Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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