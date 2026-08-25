Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Tsada
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры у моря в Tsada, Кипр

;
двухкомнатные
18
трехкомнатные
27
четырехкомнатные
15
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Цада, Кипр
Квартира 5 комнат
Цада, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 236 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с бассейнами и садами, Тсада, Кипр Предлагаются современные виллы с панорамны…
$1,98 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Цада, Кипр
Квартира 4 комнаты
Цада, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 400 метрах от пляжа, Тсада, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты с пан…
$1,20 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Цада, Кипр
Квартира 5 комнат
Цада, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 325 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с видом на море недалеко от поля для гольфа, Тсада, Пафос, Кипр Предлагаются …
$1,98 млн
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти