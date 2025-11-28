Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Tsada
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Tsada, Кипр

двухкомнатные
34
трехкомнатные
38
четырехкомнатные
18
10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Эта 2-спальная недвижимость является частью роскошного жилого курорта, который поставляется …
$1,04 млн
Квартира 3 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 3 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Доступный через затененный частный внутренний двор, эта собственность, высокие стеклянные ст…
$1,49 млн
Квартира 2 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Эта 2-спальная недвижимость является частью роскошного жилого курорта, который поставляется …
$1,00 млн
Квартира 3 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 3 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Доступный через затененный частный внутренний двор, эта собственность, высокие стеклянные ст…
$1,49 млн
Квартира 3 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 3 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Доступный через затененный частный внутренний двор, эта собственность, высокие стеклянные ст…
$1,45 млн
Квартира 2 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Эта 2-спальная недвижимость является частью роскошного жилого курорта, который поставляется …
$1,04 млн
Квартира в Цада, Кипр
Квартира
Цада, Кипр
Этот исключительный участок сельскохозяйственной земли расположен в Цада, всего в двух шагах…
$241,988
Квартира 2 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Эта 2-спальная недвижимость является частью роскошного жилого курорта, который поставляется …
$996,759
Квартира в Цада, Кипр
Квартира
Цада, Кипр
Продается: Большое открытое поле с участком размером 13 241 квадратный метр, расположенное в…
$207,418
Квартира 3 спальни в Tsada, Кипр
Квартира 3 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Доступный через затененный частный внутренний двор, эта собственность, высокие стеклянные ст…
$1,45 млн
Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
