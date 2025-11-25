Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Trimiklini
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Trimiklini, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира в Тримиклини, Кипр
Квартира
Тримиклини, Кипр
Хорошая жилая земля в деревне Тримиклини в Лимассоле. 25% плотность здания и 15% покрытие. П…
$184,372
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 4 спальни в Тримиклини, Кипр
Квартира 4 спальни
Тримиклини, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Меблированный 4-спальный отдельно стоящий дом в лесной зоне Южного Мониатиса. Комфортабельна…
$633,777
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Тримиклини, Кипр
Квартира
Тримиклини, Кипр
Сельскохозяйственные угодья в селе Тримиклини ЛимассолПлот размер:4348 кв.м зона планировани…
$100,252
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Ness Wii MarketNess Wii Market
Квартира в Тримиклини, Кипр
Квартира
Тримиклини, Кипр
Хорошая жилая земля в деревне Тримиклини в Лимассоле. 25% плотность здания и 15% покрытие. П…
$138,279
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Тримиклини, Кипр
Квартира
Тримиклини, Кипр
Откройте для себя главную инвестиционную возможность в районе Тримиклини Лимассола Это уника…
$783,579
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Trimiklini, Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти