  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Trimiklini
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Trimiklini, Кипр

Квартира 4 спальни в Тримиклини, Кипр
Квартира 4 спальни
Тримиклини, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Меблированный 4-спальный отдельно стоящий дом в лесной зоне Южного Мониатиса. Комфортабельна…
$633,777
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
