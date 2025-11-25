Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Trimiklini
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Trimiklini, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Тримиклини, Кипр
Квартира
Тримиклини, Кипр
Откройте для себя главную инвестиционную возможность в районе Тримиклини Лимассола Это уника…
$783,579
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Trimiklini, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти