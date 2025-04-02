Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Tremithousa
  4. Земельные участки

Земельные участки в Tremithousa, Кипр

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Участок земли в Лимасол, Кипр
Участок земли
Лимасол, Кипр
Plot for Sale in the Heart of Limassol This exceptional residential plot is located in th…
$1,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Участок земли в Кипр
Участок земли
Кипр
$115,208
Оставить заявку
Участок земли в Ayios Mamas, Кипр
Участок земли
Ayios Mamas, Кипр
Land for Sale – Exceptional Investment Opportunity A rare and outstanding investment awaits …
$736,631
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Участок земли в Лимасол, Кипр
Участок земли
Лимасол, Кипр
Plot in Zakaki, Limassol. Total area of 571 sq.m.  Falls into residential zone with building…
$487,476
Оставить заявку
Участок земли в Кипр
Участок земли
Кипр
$324,530
Оставить заявку
Участок земли в Кипр
Участок земли
Кипр
$346,165
Оставить заявку
Участок земли в Кипр
Участок земли
Кипр
$1,38 млн
Оставить заявку
Участок земли в Калавасос, Кипр
Участок земли
Калавасос, Кипр
Residential Land Parcel for Sale in Kalavasos, Larnaca An expansive 24,274 sqm land parcel i…
$1,41 млн
Оставить заявку
Участок земли в Лимасол, Кипр
Участок земли
Лимасол, Кипр
Four adjusted plots in Agia Paraksevi Germasogeia, Limassol. Total area of 3,082 sq.m.  Fall…
$4,16 млн
Оставить заявку
Участок земли в Pervolia, Кипр
Участок земли
Pervolia, Кипр
Seafront Land 1 + 2B для продажи или совместного предприятия в Перволии, Ларнака. 11 129 кв.…
$6,50 млн
Оставить заявку
Участок земли в Орунта, Кипр
Участок земли
Орунта, Кипр
Жилой участок 530 т.м в Сотире - провинции Фамагуста, с коэффициентом строительства 90% и ур…
$85,084
Оставить заявку
Участок земли в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Участок земли
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Продается участок в престижном районе Агиос Тихонас, расположенный над шоссе. Участок площад…
$450,928
Оставить заявку
Realting.com
Перейти