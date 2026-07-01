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Долгосрочная аренда вилл в Trachoni, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 7 спален в Trachoni, Кипр
Вилла 7 спален
Trachoni, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 610 м²
«Дом мечты», пожалуй, самая красивая недвижимость на острове Кипр. Уникальный особняк, кото…
$7,777
в месяц
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