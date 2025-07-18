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Дома в Sia, Кипр

4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Сиа, Кипр
Дом 3 спальни
Сиа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 363 м²
Двухэтажный дом в красивом районе, в Сиа. Недвижимость идеально расположена рядом со многими…
$360,347
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Дом 4 спальни в Сиа, Кипр
Дом 4 спальни
Сиа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Двухэтажный дом с подвалом в красивом районе в Сиа. Недвижимость идеально расположена рядом …
$464,964
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Дом 4 спальни в Сиа, Кипр
Дом 4 спальни
Сиа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Breathtaking Mountain Views Resort Style Living in a unique location of Sia only minutes dri…
$1,42 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Сиа, Кипр
Дом 3 спальни
Сиа, Кипр
Количество спален 3
Площадь 500 м²
Stretching in a beautiful natural landscape is the village of Sia of the Nicosia District. A…
$1,31 млн
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Параметры недвижимости в Sia, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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