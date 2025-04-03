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Жильё в Salamiou, Кипр

1 объект найдено
Дом 6 спален в Саламиоу, Кипр
Дом 6 спален
Саламиоу, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Это исключительная возможность владеть двумя прекрасно отреставрированными двухквартирными к…
$595,933
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Параметры недвижимости в Salamiou, Кипр

Недорогая
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