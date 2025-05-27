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Долгосрочная аренда офисов в Никосии, Кипр

муниципалитет Никосия
24
Строволос
25
67 объектов найдено
Офис 320 м² в Строволос, Кипр
Офис 320 м²
Строволос, Кипр
Площадь 320 м²
Этаж 8/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,394
в месяц
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Офис 428 м² в Никосия, Кипр
Офис 428 м²
Никосия, Кипр
Площадь 428 м²
Situated on the main perimeter road in central Nicosia, this modern building showcases a uni…
$12,533
в месяц
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Офис 642 м² в район Никосия, Кипр
Офис 642 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 642 м²
Available to let 642 m2 OFFICE/SHOP Ground Floor 327m2, Mezzanine 160m2, Basement 155m2 & 9 …
$7,847
в месяц
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Офис 1 863 м² в Строволос, Кипр
Офис 1 863 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 863 м²
Потрясающий офис, расположенный в Строволосе, с легким доступом к центру города и автомагист…
$31,600
в месяц
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Офис 477 м² в Никосия, Кипр
Офис 477 м²
Никосия, Кипр
Площадь 477 м²
The asset is a commercial unit located on the junctions of A Limassol Ave. one of the busies…
$4,250
в месяц
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Офис 1 240 м² в Строволос, Кипр
Офис 1 240 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 240 м²
A commercial building located in Strovolos with easy access towards the city center and the …
$21,067
в месяц
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Офис 3 293 м² в Никосия, Кипр
Офис 3 293 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 293 м²
This building located in Agioi Omologites close to city center and all amenities like banks,…
$81,737
в месяц
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Офис 1 400 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 400 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 400 м²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$21,796
в месяц
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Офис 296 м² в Никосия, Кипр
Офис 296 м²
Никосия, Кипр
Площадь 296 м²
Shop/office available for rent in Nicosia business center. The shop holds a premium position…
$4,032
в месяц
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Офис 148 м² в Никосия, Кипр
Офис 148 м²
Никосия, Кипр
Площадь 148 м²
This Office is available for RENT in city center close to banks, shops and all amenities. R…
$1,471
в месяц
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Офис 10 000 м² в Никосия, Кипр
Офис 10 000 м²
Никосия, Кипр
Площадь 10 000 м²
High-End Office is available for Rent in the Capital's Bussines centre of Nicosia! Situa…
Цена по запросу
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Офис 500 м² в Дали, Кипр
Офис 500 м²
Дали, Кипр
Площадь 500 м²
We offer for rent luxury offices in Dali area located 15 mins from the center of Nicosia wit…
$7,084
в месяц
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Офис 122 м² в Спилия, Кипр
Офис 122 м²
Спилия, Кипр
Площадь 122 м²
Этаж 3
Полностью отремонтированные интерьеры сверху вниз с современным дизайном. Обустроенный и обо…
$1,245
в месяц
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Офис 626 м² в район Никосия, Кипр
Офис 626 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 626 м²
A Whole floor is now available for RENT  in a new property in the entrance of Nicosia close …
$18,406
в месяц
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Офис 440 м² в Никосия, Кипр
Офис 440 м²
Никосия, Кипр
Площадь 440 м²
One of the capital's most prestigious and stunningly designed landmark buildings, offering a…
$15,366
в месяц
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Офис 3 038 м² в Никосия, Кипр
Офис 3 038 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 038 м²
The building comprises of five floors (see below analysis of area per floor). The location i…
$66,181
в месяц
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Офис 90 м² в Спилия, Кипр
Офис 90 м²
Спилия, Кипр
Площадь 90 м²
Этаж 4
Полностью отремонтированные интерьеры сверху вниз с современным дизайном. Обустроенный и обо…
$906
в месяц
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Офис 316 м² в Строволос, Кипр
Офис 316 м²
Строволос, Кипр
Площадь 316 м²
Этаж 8/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,282
в месяц
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Офис 300 м² в район Никосия, Кипр
Офис 300 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 300 м²
Modern workspace that can provide you and your team with the confidentiality you need. Th…
$4,250
в месяц
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Офис 303 м² в Строволос, Кипр
Офис 303 м²
Строволос, Кипр
Площадь 303 м²
Этаж 2/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$7,875
в месяц
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Офис 1 445 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 445 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 445 м²
This Office is now available for rent in city center and close to all amenities and services…
$26,156
в месяц
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Офис 245 м² в Строволос, Кипр
Офис 245 м²
Строволос, Кипр
Площадь 245 м²
Full renovated Offices is now available for rent close to all amenities. ?Strovolos ?245m2 i…
$2,670
в месяц
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Офис 310 м² в Строволос, Кипр
Офис 310 м²
Строволос, Кипр
Площадь 310 м²
Этаж 8/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,394
в месяц
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Офис 340 м² в Никосия, Кипр
Офис 340 м²
Никосия, Кипр
Площадь 340 м²
A  landmark mixed-use building located in city center of Nicosia are available for rent. Th…
$4,523
в месяц
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Офис 96 м² в Никосия, Кипр
Офис 96 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
This exceptional office is strategically positioned in the parish of Agios Andreas. Its prim…
$1,199
в месяц
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Офис 230 м² в Никосия, Кипр
Офис 230 м²
Никосия, Кипр
Площадь 230 м²
This exceptional office space is available for rent, boasting a prime location in Nicosia Ce…
$2,834
в месяц
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Офис 238 м² в Никосия, Кипр
Офис 238 м²
Никосия, Кипр
Площадь 238 м²
Office available for rent in Nicosia business center. The office has a covered area of 238sq…
$3,378
в месяц
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Офис 75 м² в Никосия, Кипр
Офис 75 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
The office space described consists of a total area of 75 square meters, divided into three …
$817
в месяц
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Офис 500 м² в Никосия, Кипр
Офис 500 м²
Никосия, Кипр
Площадь 500 м²
Shop/Offices The building  position on a Prime Commercial Avenue and benefits with easy acc…
$7,847
в месяц
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Офис 1 544 м² в Строволос, Кипр
Офис 1 544 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 544 м²
This remarkable commercial building in Cyprus stands out as a pioneer in sustainable archite…
$41,195
в месяц
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