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Долгосрочная аренда офисов в Строволосе, Кипр

25 объектов найдено
Офис 245 м² в Строволос, Кипр
Офис 245 м²
Строволос, Кипр
Площадь 245 м²
Full renovated Offices is now available for rent close to all amenities. ?Strovolos ?245m2 i…
$2,670
в месяц
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Офис 1 260 м² в Строволос, Кипр
Офис 1 260 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 260 м²
This prominent building is superbly located, just moments from eateries, banks, and more. Th…
$23,976
в месяц
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Офис 1 234 м² в Строволос, Кипр
Офис 1 234 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 234 м²
This prominent building is superbly located in Strovolos Area, just moments from eateries, b…
$21,796
в месяц
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Офис 290 м² в Строволос, Кипр
Офис 290 м²
Строволос, Кипр
Площадь 290 м²
Этаж 1/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$7,627
в месяц
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Офис 763 м² в Строволос, Кипр
Офис 763 м²
Строволос, Кипр
Площадь 763 м²
Shop of 763sqm is now available for rent in the most busiest area of Strovolos. Conveniently…
$4,904
в месяц
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Офис 200 м² в Строволос, Кипр
Офис 200 м²
Строволос, Кипр
Площадь 200 м²
For rent whole floor office space in Strovolos at the entrance of Nicosia with easy access t…
$2,180
в месяц
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Офис 400 м² в Строволос, Кипр
Офис 400 м²
Строволос, Кипр
Площадь 400 м²
This offices located in Athalasas Avenue which is one of the most active streets in Nicosia,…
$4,795
в месяц
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Офис 620 м² в Строволос, Кипр
Офис 620 м²
Строволос, Кипр
Площадь 620 м²
A commercial building located in Strovolos with easy access towards the city center and the …
$10,533
в месяц
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Офис 310 м² в Строволос, Кипр
Офис 310 м²
Строволос, Кипр
Площадь 310 м²
Этаж 8/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,505
в месяц
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Офис 316 м² в Строволос, Кипр
Офис 316 м²
Строволос, Кипр
Площадь 316 м²
Этаж 8/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,391
в месяц
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Офис 320 м² в Строволос, Кипр
Офис 320 м²
Строволос, Кипр
Площадь 320 м²
Этаж 8/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,505
в месяц
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Офис 120 м² в Строволос, Кипр
Офис 120 м²
Строволос, Кипр
Площадь 120 м²
Spacious office is now available for rent in Strovolos area with easy access to the motorway…
$1,663
в месяц
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Офис 316 м² в Строволос, Кипр
Офис 316 м²
Строволос, Кипр
Площадь 316 м²
Этаж 5/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$8,651
в месяц
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Офис 1 240 м² в Строволос, Кипр
Офис 1 240 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 240 м²
A commercial building located in Strovolos with easy access towards the city center and the …
$21,067
в месяц
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Офис 301 м² в Строволос, Кипр
Офис 301 м²
Строволос, Кипр
Площадь 301 м²
Этаж 11/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,334
в месяц
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Офис 1 863 м² в Строволос, Кипр
Офис 1 863 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 863 м²
Потрясающий офис, расположенный в Строволосе, с легким доступом к центру города и автомагист…
$31,600
в месяц
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Офис 310 м² в Строволос, Кипр
Офис 310 м²
Строволос, Кипр
Площадь 310 м²
Этаж 4/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$8,480
в месяц
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Офис 120 м² в Строволос, Кипр
Офис 120 м²
Строволос, Кипр
Площадь 120 м²
Просторный офис теперь доступен для аренды в районе Строволос с легким доступом к автомагист…
$1,331
в месяц
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Офис 200 м² в Строволос, Кипр
Офис 200 м²
Строволос, Кипр
Площадь 200 м²
This offices located in Athalasas Avenue which is one of the most active streets in Nicosia,…
$2,398
в месяц
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Офис 1 544 м² в Строволос, Кипр
Офис 1 544 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 544 м²
This remarkable commercial building in Cyprus stands out as a pioneer in sustainable archite…
$41,195
в месяц
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Офис 303 м² в Строволос, Кипр
Офис 303 м²
Строволос, Кипр
Площадь 303 м²
Этаж 2/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$7,968
в месяц
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Офис 413 м² в Строволос, Кипр
Офис 413 м²
Строволос, Кипр
Площадь 413 м²
Office property  located in Strovolos area with easily accessible from the city center and c…
$4,904
в месяц
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Офис 282 м² в Строволос, Кипр
Офис 282 м²
Строволос, Кипр
Площадь 282 м²
Этаж 10/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,789
в месяц
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Офис 160 м² в Строволос, Кипр
Офис 160 м²
Строволос, Кипр
Площадь 160 м²
For Rent a prime location showroom in Strovolos area. • Year Build: 2012 • Ground floor: 16…
$2,725
в месяц
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Офис 277 м² в Строволос, Кипр
Офис 277 м²
Строволос, Кипр
Площадь 277 м²
Этаж 1/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$6,944
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