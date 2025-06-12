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Магазины в Полисе, Кипр

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1 объект найдено
Магазин 298 м² в Полис, Кипр
Магазин 298 м²
Полис, Кипр
Площадь 298 м²
A shop on the ground floor of α mixed use building in Polis Chrysohous, Paphos.It comprises …
$391,173
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