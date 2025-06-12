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Отели в Полисе, Кипр

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2 объекта найдено
Отель 5 395 м² в Полис, Кипр
Отель 5 395 м²
Полис, Кипр
Количество спален 97
Площадь 5 395 м²
An 84% share of a tourist complex in Polis Chrysochous.  Polis Municipal beach is also withi…
$4,34 млн
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Отель 516 м² в Полис, Кипр
Отель 516 м²
Полис, Кипр
Площадь 516 м²
A small 2 star hotel with capacity of 65 rooms located in Polis Chrysohous in Paphos region …
$3,49 млн
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