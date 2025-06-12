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Инвестиционная недвижимость в Полисе, Кипр

коммерческая недвижимость
7
Инвестиционная Удалить
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3 объекта найдено
Инвестиционная в Полис, Кипр
Инвестиционная
Полис, Кипр
-Four ground floor shops that consist of an open plan area on the ground floor and a storage…
$539,462
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Инвестиционная в Полис, Кипр
Инвестиционная
Полис, Кипр
Это проектное предложение с гарантированным разрешением на строительство 43 превосходных объ…
$3,20 млн
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Инвестиционная в Полис, Кипр
Инвестиционная
Полис, Кипр
Building for sale in the center of Polis Chrysochous. The commercial property consists of 3 …
$653,893
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