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Дома с бассейном в Polis Chrysochous, Кипр

Полис
9
6 объектов найдено
Дом 5 спален в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 5 спален
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 5
Площадь 536 м²
A modern residence located on the sandy beaches of Cyprus in Polis Chrysochous,  is carefull…
$4,14 млн
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Дом 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 207 м²
A seaside luxury incoplete villa located in Latchi area. It has a covered area of 207sqm and…
$1,09 млн
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Площадь 160 м²
Современная вилла в живописной местности Полис, расположенной на побережье Кипра. Основные х…
$522,774
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Дом 5 спален в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 5 спален
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 5
Площадь 495 м²
This beachfront asset is  modern residence located on the sandy beaches of Polis Chrysochous…
$3,81 млн
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Площадь 541 м²
Современные резиденции представляют собой идеальное сочетание, уединения и уникального распо…
$1,91 млн
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Площадь 147 м²
Красивый прибрежный загородный комплекс, который предлагает идеальную недвижимость для прода…
$510,376
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Hayat
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Типы недвижимости в Polis Chrysochous

виллы

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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