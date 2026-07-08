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Долгосрочная аренда усадеб в Пейе, Кипр

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1 объект найдено
Особняк 2 спальни в Пейя, Кипр
Особняк 2 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этот прекрасно отремонтированный мезонет с 2 спальнями расположен в самом сердце Пейи, предл…
$1,562
в месяц
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