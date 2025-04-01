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Дома в Pera Pedi, Кипр

4 объекта найдено
Дом 5 спален в Пера Педи, Кипр
Дом 5 спален
Пера Педи, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
This house is in Pera Pedi, Limassol. Plot area 753m2 Covered area 360m2 5 bedrooms 2 kitch…
$803,455
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Дом 8 спален в Пера Педи, Кипр
Дом 8 спален
Пера Педи, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 630 м²
Beautiful 8-bedroom mansion villa located in Pera Pedi. Features  8 bedrooms  3 jacuzzi  3 …
$1,85 млн
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Дом 3 спальни в Пера Педи, Кипр
Дом 3 спальни
Пера Педи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Красивый дом с 3 спальнями в районе Пера Педи. Пера Педи — одна из самых красивых деревень К…
$378,973
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Дом 4 спальни в Пера Педи, Кипр
Дом 4 спальни
Пера Педи, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Corner plot 555m2 Covered area 335m2 Two-story 3-bedroom house with air conditioners, kitche…
$866,624
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Параметры недвижимости в Pera Pedi, Кипр

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов