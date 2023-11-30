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Виллы в Пареклисия, Кипр

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6 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€359,900
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Вилла 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€394,900
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Вилла 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этот проект представляет собой изысканное жилое закрытое сообщество в Парекклисии, зеленом п…
€275,900
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Вилла 6 спален в Пареклисия, Кипр
Вилла 6 спален
Пареклисия, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 472 м²
Эта роскошная современная двухэтажная вилла расположена в самом желанном районе Агиос Тихона…
€2,75 млн
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Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
€705,000
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Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Роскошный независимый дом с тремя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, с 1…
€675,000
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