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Жильё в Пареклисия, Кипр

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12 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Nestled in the tranquil and desirable neighborhood of Pareklissia, Limassol, this exciting p…
€452,000
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Вилла 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€359,900
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Вилла 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
This project is an exquisite residential gated community in Parekklisia, a green suburb of L…
€394,900
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Nestled in the tranquil and desirable neighborhood of Pareklissia, Limassol, this exciting p…
€307,000
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Вилла 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этот проект представляет собой изысканное жилое закрытое сообщество в Парекклисии, зеленом п…
€275,900
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этот захватывающий проект, расположенный в тихом и желанном районе Пареклисия, Лимассол, пре…
€197,000
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Вилла 6 спален в Пареклисия, Кипр
Вилла 6 спален
Пареклисия, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 472 м²
Эта роскошная современная двухэтажная вилла расположена в самом желанном районе Агиос Тихона…
€2,75 млн
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Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
€705,000
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Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Роскошный независимый дом с тремя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, с 1…
€675,000
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Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Пареклисия, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Пареклисия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Новый независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в Агиос Сила - провинция Лимассол, с к…
€440,000
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв. кр…
€700,854
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Пареклисия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Продается двухкомнатная квартира в Неаполе - провинция Лимассол, с 77 кв.м.м. крытые интерье…
€675,000
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