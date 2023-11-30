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Квартиры в Пареклисия, Кипр

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Nestled in the tranquil and desirable neighborhood of Pareklissia, Limassol, this exciting p…
€452,000
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Nestled in the tranquil and desirable neighborhood of Pareklissia, Limassol, this exciting p…
€307,000
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этот захватывающий проект, расположенный в тихом и желанном районе Пареклисия, Лимассол, пре…
€197,000
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв. кр…
€700,854
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Пареклисия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Продается двухкомнатная квартира в Неаполе - провинция Лимассол, с 77 кв.м.м. крытые интерье…
€675,000
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