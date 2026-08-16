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Квартиры у моря в Паралимни, Кипр

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однокомнатные
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двухкомнатные
166
трехкомнатные
49
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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр Предлагаются красивые в…
$623,713
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Квартира 2 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Жилой комплекс с садом и видом на город, море и бассейн, Паралимни, Кипр Проект состоит из …
$155,928
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Квартира 3 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном и видом на море в 600 метрах от пляжа, Каппарис, Кипр Предлагаются м…
$173,839
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в цент…
$624,170
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