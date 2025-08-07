Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

Паралимни
142
Протарас
83
Дериния
3
3 объекта найдено
Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 325 м²
Эта вилла с 5 спальнями в комплексе Semera Beachfront — воплощение роскоши у моря. Расположе…
$3,89 млн
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 335 м²
Ariel Residences — это стильные виллы с 3 спальнями и частными бассейнами на просторных учас…
$759,745
Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Ariel Residences — это стильные виллы с 3 спальнями и частными бассейнами на просторных учас…
$788,966
Параметры недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
