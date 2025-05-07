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Квартиры с террасой в Pano Polemidia Community, Кипр

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Пано Полемидия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пано Полемидия, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном в живописном районе, Лимассол, Кипр Предлагаются виллы, …
$227,822
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Параметры недвижимости в Pano Polemidia Community, Кипр

с видом на море
Недорогая
Элитная
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