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Дома в Pano Kivides, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Кивидес, Кипр
Дом 3 спальни
Кивидес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная вилла для перепродажи - без НДС Детали собственности: Общая площадь: 550 кв.м Ра…
$475,543
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Параметры недвижимости в Pano Kivides, Кипр

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