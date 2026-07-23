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Дома с садом в Palaiomylos, Кипр

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1 объект найдено
Дом 2 спальни в Palaiomylos, Кипр
Дом 2 спальни
Palaiomylos, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Добро пожаловать в этот очаровательный отдельно стоящий дом для продажи в желаемом районе Па…
$210,976
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Параметры недвижимости в Palaiomylos, Кипр

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