Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Терраса

Пентхаусы с террасой в муниципалитете Пафос, Кипр

Пентхаус Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция в Пафосе, Кипр Предлагаются квартиры с террасами и парковочным…
$572,156
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном в популярном районе Пафоса, Кипр Предлагается пент…
$646,641
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр Предлагаются просторные апартам…
$613,768
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр Предлагаются апартамент…
$916,606
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти