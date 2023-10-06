ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Пафос
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в Пафос, Кипр
Коттедж
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
2
230 м²
4/1
Продается квартира площадью 230 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,05 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море
Лимасол, Кипр
2
49 м²
1/1
Продается квартира площадью 49 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€545,945
Рекомендовать
Квартира 12 спален с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
13
990 м²
3
Элитная вилла с бассейном и вертолетной площадкой рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр Предл…
€11,70 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой
Пафос, Кипр
3
95 м²
1
Продается квартира площадью 95 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
€392,088
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на город
Лимасол, Кипр
4
144 м²
5/5
Продается квартира площадью 144 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€645,456
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с furnishings
Ларнака, Кипр
6
3
290 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€437,228
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 4 спальни с видом на море
Пафос, Кипр
5
3
296 м²
1/4
Мезонет (М3) 296 м2. 4 спальни. Современный жилой комплекс уникального архитектурно…
€852,944
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
4
237 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€789,991
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
3
200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
€432,154
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
93 м²
1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€341,833
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
49 м²
2
€91,226
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
2
338 м²
Эти роскошные виллы, расположенные на вершине холма в Пейи, Пафос, рядом с востребованным ра…
€750,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL