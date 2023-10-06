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Коттеджи в Пафос, Кипр

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Пафос, Кипр
Коттедж 2 спальни с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 113 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€220,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Пафос, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 133 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€400,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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