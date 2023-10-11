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Земельные участки в Никосия, Кипр

14 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Tseri, Кипр
Земельные участки 1 комната
Tseri, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2221 кв.м. В Никосии
€225,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Tseri, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tseri, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2221 кв.м. В Никосии
€225,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Evrychou, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Evrychou, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4140 кв.м. В Никосии
€145,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Analiontas, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Analiontas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22743 кв.м. В Никосии
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Geri, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16542 кв.м. В Никосии
€559,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Analiontas, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Analiontas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12538 кв.м. В Никосии
€135,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Tseri, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tseri, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16024 кв.м. В Никосии
€950,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ayia Marina, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ayia Marina, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9340 кв.м. В Никосии
€132,500
Земельные участки 1 комната с furnishings в Geri, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9309 кв.м. В Никосии
€300,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Analiontas, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Analiontas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11706 кв.м. В Никосии
€95,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Geri, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3070 кв.м. В Никосии
€123,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kato Pyrgos, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kato Pyrgos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок с коэффициентом постройки 50% в Като Пиргос, расстояние до моря …
€900,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Evrychou, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Evrychou, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 230 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок рядом с Кикским монастырем, площадью 1230 кв.м на острове Кипр. …
€110,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лефкара, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лефкара, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 590 кв.м. В Ларнаке. На территории с возможностью постр…
€89,000
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