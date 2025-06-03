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Доходные дома в Nicosia Muncipality, Кипр

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1 объект найдено
Доходный дом 362 м² в Никосия, Кипр
Доходный дом 362 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 362 м²
Это трехэтажное здание с четырьмя квартирами расположено в Каймакли, Никосия. Первый этаж со…
$400,506
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