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Квартиры в Tseri, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Tseri, Кипр
Квартира 1 спальня
Tseri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Откройте для себя современную жизнь в самом сердце Цери, Никосия, с этим совершенно новым жи…
$126,812
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Квартира 2 спальни в Tseri, Кипр
Квартира 2 спальни
Tseri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2
Откройте для себя современную жизнь в самом сердце Цери, Никосия, с этим совершенно новым жи…
$197,011
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Агентство
MYSPACE
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English, Русский
Квартира 1 спальня в Tseri, Кипр
Квартира 1 спальня
Tseri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Откройте для себя современную жизнь в самом сердце Цери, Никосия, с этим совершенно новым жи…
$132,473
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Параметры недвижимости в Tseri, Кипр

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