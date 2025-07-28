Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Nisou
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Nisou, Кипр

однокомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Нису, Кипр
Квартира 1 спальня
Нису, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Апартаменты с 1 спальней - доступное проживание с практическим дизайном Идеально подходит дл…
$135,303
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Нису, Кипр
Квартира 2 спальни
Нису, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
2-комнатная квартира – комфортное пространство для повседневной жизни Эта 2-комнатная кварти…
$182,365
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Нису, Кипр
Квартира 1 спальня
Нису, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Апартаменты с 1 спальней - доступное проживание с практическим дизайном Идеально подходит дл…
$129,420
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Квартира 1 спальня в Нису, Кипр
Квартира 1 спальня
Нису, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с 1 спальней - доступное проживание с практическим дизайном Идеально подходит дл…
$135,303
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Нису, Кипр
Квартира 2 спальни
Нису, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
2-комнатная квартира – комфортное пространство для повседневной жизни Эта 2-комнатная кварти…
$194,131
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Нису, Кипр
Квартира 3 спальни
Нису, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
3-комнатная квартира - Просторный семейный дом с современными функциями Идеально подходит дл…
$217,662
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Nisou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти