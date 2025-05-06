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Дома с видом на море в Maroni, Кипр

виллы
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2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Марони, Кипр
Дом 3 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
A spectacular beautiful villa in Maroni village for sale. It is a unique residential develop…
$490,420
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Дом 3 спальни в Марони, Кипр
Дом 3 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Nestled in an elevated prime location near Maroni village, this unique residential developme…
$443,558
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Параметры недвижимости в Maroni, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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