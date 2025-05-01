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Жильё в Margi, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Margi, Кипр
Дом 3 спальни
Margi, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
This is a house in Marki, Nicosia. It is in a plot of 2500 sq.m. with covered areas 320 sq.m…
$760,025
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Параметры недвижимости в Margi, Кипр

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