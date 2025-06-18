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Инвестиционная недвижимость в Malounta, Кипр

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 1 537 м² в Малунта, Кипр
Инвестиционная 1 537 м²
Малунта, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 537 м²
Доля неполного здания смешанного использования в Малунте, Никосия. Он состоит из восьми неза…
$913,688
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