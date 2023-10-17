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Земельные участки в Makounta, Кипр

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Makounta, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Makounta, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10034 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: Г3Коэффицие…
€800,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Makounta, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 551 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная …
€790,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Makounta, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Makounta, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная…
€1,50 млн
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