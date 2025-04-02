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Дома в Lythrodontas, Кипр

3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Литродонтас, Кипр
Дом 4 спальни
Литродонтас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
This beautiful property is located in Lythrodonta area. Within the fields there is a two-st…
$544,911
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Дом 4 спальни в Литродонтас, Кипр
Дом 4 спальни
Литродонтас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
The property  located in the community of Lythrodontas, on a hill with panoramic views. The …
$454,599
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Дом 4 спальни в Литродонтас, Кипр
Дом 4 спальни
Литродонтас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
For sale a detached house of 4 bedrooms built in 2005. It consists of 400sq.m. in a plot of …
$868,600
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Параметры недвижимости в Lythrodontas, Кипр

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