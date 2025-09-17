Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с бассейном в Limnatis, Кипр

Квартира 2 спальни в Limnatis, Кипр
Квартира 2 спальни
Limnatis, Кипр
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Двухкомнатная квартира в комплексе Eden Golf в Героскипу сочетает современный стиль и удобст…
$397,000
Квартира 3 спальни в Limnatis, Кипр
Квартира 3 спальни
Limnatis, Кипр
Количество спален 3
Площадь 183 м²
Трёхкомнатная квартира в Eden Golf в Героскипу — это простор и комфорт рядом с Пафосом. Совр…
$480,000
Квартира 1 спальня в Limnatis, Кипр
Квартира 1 спальня
Limnatis, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Однокомнатная квартира в комплексе Eden Golf в Героскипу — это современное и функциональное …
$274,000
Студия в Limnatis, Кипр
Студия
Limnatis, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Современная студия в комплексе Eden Golf в Героскипу, рядом с Пафосом, — это гармония стиля …
$192,000
