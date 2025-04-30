Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Limassol Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Магазин

Долгосрочная аренда магазинов в Limassol Municipality, Кипр

Магазин Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Магазин 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Доступное в аренду, это просторное торговое пространство предлагает 300 квадратных метров ун…
$8,233
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Хорошо расположенное коммерческое пространство доступно для аренды в самом центре города, на…
$3,398
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Магазин 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 200 м²
Этаж 2
Магазин на Кипре доступен для аренды. Эта просторная недвижимость, расположенная в районе с …
$7,135
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти