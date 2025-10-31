Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с видом на горы в Limassol Municipality, Кипр

2 объекта найдено
Офис 270 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 270 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 270 м²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$12,773
в месяц
Офис 270 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 270 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 270 м²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$13,935
в месяц
