  2. Кипр
  3. Limassol Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с видом на море в Limassol Municipality, Кипр

9 объектов найдено
Офис 340 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 340 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 340 м²
Prime Business Opportunity on Limassol’s Golden Business Mile Discover the splendor and sop…
$15,096
в месяц
Офис 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Available for rent, this spacious office provides 200 square meters of internal space, locat…
$8,128
в месяц
Офис 160 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 160 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 160 м²
Office space available on a busy commercial road in Limassol. Easy access to the highway, S…
$4,413
в месяц
Офис 280 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 280 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 280 м²
Sea Front fully renovated office of 280 sqm is located at the coastline of Limassol, in the …
$11,031
в месяц
Офис 270 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 270 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 270 м²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$12,773
в месяц
Офис 276 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 276 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 276 м²
Prime Business Opportunity on Limassol’s Golden Business Mile Discover the splendor and sop…
$8,709
в месяц
Офис 160 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 160 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 160 м²
Office space available on a busy commercial road in Limassol. Easy access to the highway, S…
$4,413
в месяц
Офис 220 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 220 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Nice office in Neapoli with sea view and covered area 220 square meters is available now.…
$6,967
в месяц
Офис 270 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 270 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 270 м²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$13,935
в месяц
