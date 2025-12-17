Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Limassol Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Недвижимость возле озера

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на озеро в Limassol Municipality, Кипр

пентхаусы
12
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Редкая резиденция, предлагающая конфиденциальность, масштаб и непрерывный вид на самый прест…
$9,400
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Realting.com
Перейти